Выкуп битых авто в Москве и области

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Хотите быстро и выгодно продать разбитый автомобиль? Позвоните нам!
Мы гарантируем чистоту сделок и оперативность.
И самое приятное – высокую цену. Выкупаемые нами транспортные средства подлежат последующему ремонту и восстановлению. Мы не ставим цели перепродать их – нашими партнерами являются автосервисы и поставщики запасных деталей.

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Купим битые автомобили дорого

Наши услуги актуальны в том случае, если вы:

  • не хотите видеть неисправную машину и постоянно переживать  далеко не лучшие воспоминания о дорожно-транспортном происшествии;
  • хотите приобрести новое транспортное средство вместо старого, но не можете продать его за ту сумму, которую желаете получить;
  • разбили машину и теперь вам срочно необходимы деньги.

Мы избавим вас от имеющейся проблемы раз и навсегда! Множество совершенных сделок позволили разработать такую схему взаимодействия с клиентами, при которой каждый гарантированно получает желаемые выплаты в предельно короткие сроки.

4,9 рейтинг
27 отзывов
5,0 рейтинг
11 отзывов

Этот автомобиль
был куплен нами за:

Kia Rio 1.6 автомат 2015 года
390 000 Р
Hyundai Solaris 1.6 Механика 2013 года
250 000 Р
Kia Soul 1.6 автомат 2012 года
450 000 Р
Volvo CX60 3.0 Автомат 2010 года
655 000 Р
Volkswagen Tiguan 2.0 ДСГ 2016 года
820 000 Р
Toyota RAV4 2.4 Автомат 2012 года
650 000 Р
SsangYong Actyon Sports 2.0 Автомат 2008 года
450 000 Р
Skoda Rapid 1.6 МТ 2016 года
455 000 Р
Skoda Rapid 1.6 Автомат 2016 года
450 000 Р
Skoda Octavia 1.8 ДСГ 2008 года
355 000 Р
Как мы работаем?

Все очень просто
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Мы выкупаем битые авто 24 часа в сутки

Мы осуществляем выкуп разбитых автомашин круглосуточно. Обратиться к нам можно в любое время дня и ночи. Наша оперативность лишь подтверждает тот факт, что решить вопросы, касаемые купли-продажи поврежденных транспортных средств, с профессиональной помощью проще, быстрее и выгоднее. Вы можете отправить нам фото для получения предварительной оценки специалиста. Кроме того, на сайте имеется удобная форма, позволяющая получить информацию о том, сколько вы можете получить за «железного коня». Нас интересует не торг, а выгодное взаимодействие и экономия времени – своего и вашего.

Почему мы

  • Предлагаем Вам максимально выгодную цену
  • Наши специалисты приедут к Вам бесплатно
    на эвакуаторе и с деньгами
  • Гарантируем самостоятельное снятие
    Вашего авто с учета
  • Осмотр и оформление сделки за 30 минут

Преимущества

  • Вы не тратите время и нервы на встречи и общение с многочисленными «покупателям»
  • Не нужно тратиться на размещение платного объявления о продаже Вашего авто
  • Вам не нужно готовить автомобиль к продаже и тратить на это деньги
  • Деньги сразу в день обращения

Документы необходимые для продажи

ПТС

ПТС

СТС

СТС

Паспорт

ПАСПОРТ

Заключаем официальный договор купли-продажи

Как происходит процесс выкупа вашего авто


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Не знаете куда обратится? Отправьте заявку нам!
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Оформление договора
Оформление договора на месте, в течении 1 часа!
Получение денег
Получение наличных на руки!

Выкупленные битые авто

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Автовыкуп по маркам авто

Срочный автовыкуп в Москве с выездом, полный список марок:

BMW
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Осуществим срочный выкуп битых авто с выездом представителя в любой регион России

Если вас все устраивает, мы выезжаем сразу с эвакуатором. Едем покупать, а не торговаться. В тех ситуациях, когда невозможно определить точную сумму, мы ориентируем в приблизительных диапазонах. География нашей деятельности охватывает всю страну. Оформление документов осуществляется в строгом соответствии с нормами законодательства.

Остались вопросы? Воспользуйтесь онлайн-формой или позвоните нам:

8 (926) 999-66-52

Работаем по васей России

Новости

Наша компания «BuyBuyAvto», для вашего удобства разместила договор купли-продажи, который вы можете скачать с нашего сайта в любом удобном для вас формате в свободном доступе.
Договор купли продажи автомобиля
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Часто задаваемые вопросы

Как отправить фото?

Отправить нам фото, Вы можете перейдя по одной из ссылок в мессенджерах Whats'app, Telegram или загрузить в форму на сайте.

Сколько времени занимает процедура выкупа?

Приезжая на осмотр битого автотранспорта, оцениваем его состояние, в среднем от 30 минут до часа. После этого заключаем договор и выплачиваем деньги сразу же на руки.

Как определить цену?

Оценка проводится по фото, Вам нужно лишь скинуть фото машины в мессенджерах: Whats'app, Telegram или загрузить в форму на сайте и в течении 5 минут Вам будет предложена цена выше на 10% от рынка. Конечная стоимость зависит от: возраста машины марки и модели пробега внешние дефекты и неисправности двигателя и коробки наличие документов кредита или залога

Зачем мы выкупаем авто?

Мы скупаем авто для восстановления и дальнейшей перепродажи, если машина не подлежит ремонту то разбираем ее на запчасти с последующей реализацией.

Как производится оплата?

Оплата производится сразу после проведения оценки автомобиля и подписания договора купли-продажи. Выкуп авто возможен наличными, переводом на банковскую карту или же по безналу. Вам не нужно платить за выезд, оформление и переоформление документов. Также вызов и доставка эвакуатором за наш счет.

На своей Мазда 6, попал в боковое столкновение, ремонтировать смысла не видел, поскольку повреждения из-за слабого металла были очень значительными, решил обратиться в данную организацию для продажи автомобиля по запчастям, осмотрели авто, предложили за все хорошую цену, на звонок отреагировали оперативно, работник приехал уже на следующий день пос...

Дмитрий

18.05.2020

Авария может случится с каждым. Наша Skoda Octavia разбилась напрочь. Друзья посоветовали BuyBuyAvto для выкупа таких автомобилей. Договорились о встрече. Правда сотрудники приехали к концу дня, но удивила цена сделки. Далее работали быстро, четко и честно. Спасибо....

Федор

18.05.2020

Ну, насчёт цены - это всегда дискуссионный вопрос, но то что эти ребятки работают быстро, вежливо (что несказанная редкость в этом бизнесе) и без косяков - факт. Сдавали им изрядно побитую Реношку друга (не по его вине, но это уже не имеет значения) - всё обошлось так хорошо и без стрессов (а их уже было достаточно), что модно только поблагодарить....

Alex

15.05.2020

Сдавали наш БМВ в аренду. Водитель попал в большую аварию, весь нос стал сплющен. Обратились в компанию, чтобы у нас выкупили авто. Работники приехали сами, сделали оценку и на месте выкупили. Всё по честному...

Анна Мишина

15.05.2020

У нас в доме была не рабочая старая машина,занимала очень много места. В интернете случайна нашёл этот сайт сразу позвонил и договорились о встрече после они правда купили, не знаю зачем им это но спасибо вам большое....

Игорь

15.05.2020

У нас в доме была не рабочая старая машина,занимала очень много места. В интернете случайна нашёл этот сайт сразу позвонил и договорились о встрече после они правда купили, не знаю зачем им это но спасибо вам большое....

Роман

15.05.2020

Цену предложили выгоднее, чем я продал бы машину перекупам. Оценщик грамотный, не стал занижать стоимость....

Виктор

15.05.2020

Время продать автомы перезвоним Вам через 5 минут



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