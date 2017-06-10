Хотите быстро и выгодно продать разбитый автомобиль? Позвоните нам!

Мы гарантируем чистоту сделок и оперативность.

И самое приятное – высокую цену. Выкупаемые нами транспортные средства подлежат последующему ремонту и восстановлению. Мы не ставим цели перепродать их – нашими партнерами являются автосервисы и поставщики запасных деталей.

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Купим битые автомобили дорого

Наши услуги актуальны в том случае, если вы:

не хотите видеть неисправную машину и постоянно переживать далеко не лучшие воспоминания о дорожно-транспортном происшествии;

хотите приобрести новое транспортное средство вместо старого, но не можете продать его за ту сумму, которую желаете получить;

разбили машину и теперь вам срочно необходимы деньги.

Мы избавим вас от имеющейся проблемы раз и навсегда! Множество совершенных сделок позволили разработать такую схему взаимодействия с клиентами, при которой каждый гарантированно получает желаемые выплаты в предельно короткие сроки.