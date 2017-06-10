Почему мы
- Предлагаем Вам максимально выгодную цену
- Наши специалисты приедут к Вам бесплатно
на эвакуаторе и с деньгами
- Гарантируем самостоятельное снятие
Вашего авто с учета
- Осмотр и оформление сделки за 30 минут
Преимущества
- Вы не тратите время и нервы на встречи и общение с многочисленными «покупателям»
- Не нужно тратиться на размещение платного объявления о продаже Вашего авто
- Вам не нужно готовить автомобиль к продаже и тратить на это деньги
- Деньги сразу в день обращения
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Как происходит процесс выкупа вашего авто
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описание Вашего авто,
и мы моментально назовем его предварительную стоимость
Осуществим срочный выкуп битых авто с выездом представителя в любой регион России
Если вас все устраивает, мы выезжаем сразу с эвакуатором. Едем покупать, а не торговаться. В тех ситуациях, когда невозможно определить точную сумму, мы ориентируем в приблизительных диапазонах. География нашей деятельности охватывает всю страну. Оформление документов осуществляется в строгом соответствии с нормами законодательства.
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На своей Мазда 6, попал в боковое столкновение, ремонтировать смысла не видел, поскольку повреждения из-за слабого металла были очень значительными, решил обратиться в данную организацию для продажи автомобиля по запчастям, осмотрели авто, предложили за все хорошую цену, на звонок отреагировали оперативно, работник приехал уже на следующий день пос...
Дмитрий
18.05.2020
Авария может случится с каждым. Наша Skoda Octavia разбилась напрочь. Друзья посоветовали BuyBuyAvto для выкупа таких автомобилей. Договорились о встрече. Правда сотрудники приехали к концу дня, но удивила цена сделки. Далее работали быстро, четко и честно. Спасибо....
Федор
18.05.2020
Ну, насчёт цены - это всегда дискуссионный вопрос, но то что эти ребятки работают быстро, вежливо (что несказанная редкость в этом бизнесе) и без косяков - факт. Сдавали им изрядно побитую Реношку друга (не по его вине, но это уже не имеет значения) - всё обошлось так хорошо и без стрессов (а их уже было достаточно), что модно только поблагодарить....
Alex
15.05.2020
Сдавали наш БМВ в аренду. Водитель попал в большую аварию, весь нос стал сплющен. Обратились в компанию, чтобы у нас выкупили авто. Работники приехали сами, сделали оценку и на месте выкупили. Всё по честному...
Анна Мишина
15.05.2020
У нас в доме была не рабочая старая машина,занимала очень много места. В интернете случайна нашёл этот сайт сразу позвонил и договорились о встрече после они правда купили, не знаю зачем им это но спасибо вам большое....
Игорь
15.05.2020
У нас в доме была не рабочая старая машина,занимала очень много места. В интернете случайна нашёл этот сайт сразу позвонил и договорились о встрече после они правда купили, не знаю зачем им это но спасибо вам большое....
Роман
15.05.2020
Цену предложили выгоднее, чем я продал бы машину перекупам. Оценщик грамотный, не стал занижать стоимость....
Виктор
15.05.2020